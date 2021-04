Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Bobenheim-Roxheim (ots)

In der Nacht vom 02.04.2021, ca. 18:00 Uhr, auf den 03.04.2021, ca. 07:40 Uhr kam es in Bobenheim-Roxheim zu Sachbeschädigungen an mindestens zwei Fahrzeugen. Hierbei wurde bei einem weißen BMW, geparkt in der Siemensstraße in Bobenheim-Roxheim, der rechte Außenspiegel beschädigt. In der angrenzenden Carl-Benz-Straße in Bobenheim-Roxheim wurde bei einem blauen Opel der linke Außenspiegel beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes an den Fahrzeugen wird davon ausgegangen, dass die Außenspiegel abgetreten wurden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Wer kann Hinweise zur Tat oder zum Täter geben? Weitere Geschädigte werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell