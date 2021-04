Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl von Schrott

Täterhinweise gesucht

Altrip (ots)

Am frühen Morgen des Donnerstags, dem 01.04.2021, zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr, kam es in der Paracelsusstraße in Altrip zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter überstiegen dabei den etwa 180 cm hohen Zaun um ein Wohngrundstück und entwendeten dort abgelegten Schrott. In den Tagen zuvor wurden im Bereich des Anwesens zwei verdächtige, dunkel gekleidete Personen gesehen, die sowohl für diese als auch für ähnliche Taten in der Vergangenheit als Täter in Betracht kommen könnten. Hinweise zu den Tätern oder der Tat oder den verdächtigen Personen bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

