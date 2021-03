Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum- Reifen zerstochen

Hildesheim (ots)

Harsum, Subeeksweg 15(jb)- Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Reifen eines Renault Nutzfahrzeugs zerstochen. Das Fahrzeug parkte im Subeeksweg in Harsum. Hinweise nimmt die Polizei in Sarstedt unter 05066-9850 entgegen.

