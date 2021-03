Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von zwei VW Bussen - Festnahme eines Tatverdächtigen in Sachsen-Anhalt

Hildesheim (ots)

DIEKHOLZEN - HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zum 26.03.2021 wurde in Barienrode als auch in Hildesheim je ein VW Multivan entwendet. Das Fahrzeug aus Barienrode wurde durch die Polizei nach einer Verfolgunsfahrt in Sachsen-Anhalt gestellt und ein 36-jähriger Tatverdächtiger aus dem Bereich Eystrup festgenommen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge beabsichtigte eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Braunschweig in der letzten Nacht, gegen 04:00 Uhr, auf der A 2 einen VW Multivan zu kontrollieren, der in Richtung Berlin unterwegs war. Der Fahrer missachtete jedoch die Haltezeichen der Beamten und beschleunigte das Fahrzeug. Es schloss sich eine Verfolgungsfahrt an, die zunächst bis zur Anschlussstelle Irxleben führte. Dort verließ der VW die Autobahn und kollidierte kurz darauf mit einem Streifenwagen der Polizei Magdeburg. Anschließend setzte der Fahrer seine Flucht über eine Bundesstraße bis nach Haldensleben fort, wo es zu einer weiteren Kollision mit einem Pkw kam. Hiernach ließ der Fahrer den VW stehen und flüchtete zu Fuß weiter, konnte jedoch kurze Zeit später gestellt und festgenommen werden.

Ermittlungen ergaben, dass der VW Bus zuvor in der Gerhart-Hauptmann-Straße im Diekholzener Ortsteil Barienrode entwendet worden ist. Der Geschädigte hatte das Fahrzeug am späten Nachmittag des 25.03.2021 dort zum Parken abgestellt und den Diebstahl des etwa zwei Jahre alten Fahrzeuges noch nicht bemerkt.

Am heutigen Morgen wurde der Polizei Hildesheim der Diebstahl eines weiteren VW Busses gemeldet. Den Ermittlungen zufolge wurde das gelb-grüne Fahrzeug in der Zeit zwischen gestern Abend, 20:00 Uhr, und heute Morgen, 06:00 Uhr, in der Straße Antpoel in Hildesheim Ochtersum gestohlen.

Die Ermittlungen zu beiden Taten dauern an. Eventuelle Zusammenhänge werden durch die Ermittler geprüft.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, die mit den Diebstählen in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell