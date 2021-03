Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Audi beschädigt

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Am Kipphut (jb)- Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Audi. Der Pkw aus dem Heidekreis stand am Freitag, zwischen 09.00 Uhr-12.00 Uhr, in der Straße Am Kipphut. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Sarstedt in Verbindung zu setzten. Tel.: 05066-9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell