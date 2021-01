Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210121-2-pdnms Schweinelaster im Auffahrtsbereich Neumünster-Süd auf die A7 umgestürzt

Neumünster / A7 (ots)

Am heutigen Nachmittag um 15.15 Uhr wollte ein Schweinelaster von der B 205 auf die A7 im Bereich Neumünster Süd auffahren. Im Kurvenbereich verlor der Fahrer des 40 Tonners die Kontrolle über seinen LKW und der Schweinetransporter stürzte auf die Seite. Einige der Ferkel, die sich auf dem Transporter befanden, liefen im Anschluss auf die BAB 7. Sofort eingesetzte Streifenwagen des Polizeiautobahnreviers Neumünster sperrten zunächst den Verkehr auf der A 7 sowohl in Richtung Norden wie auch in Richtung Süden. Aufgrund der stabilen Mittelbetonwand, die für die Ferkel nicht zu überwinden ist, konnte die Fahrtrichtung Norden zügig wieder freigegeben werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizei versuchen derzeit, die entlaufenen Schweine wieder einzufangen. Der Transporter war vollbeladen mit 753 Ferkeln, ca. 30-40 Ferkel sind aus dem verunfallten Transporter herausgekommen und laufen derzeit im Bereich der Unfallstelle umher. Die A7 Fahrtrichtung Süden ist derzeit ab der Anschlussstelle Neumünster-Süd voll gesperrt. Das Veterinäramt ist verständigt und wird vor Ort erscheinen. Wie viele Ferkel bei diesem Unfall verletzt oder getötet wurden, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Sowohl der Fahrer des Transporters wie auch sein Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und kamen mit Rettungswagen in FEK Neumünster. Nähere Angaben zu den verletzten Personen sind derzeit noch nicht bekannt.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell