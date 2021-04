Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruchsdiebstahl in PKW

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 03.04.2021, gegen 18:00 Uhr, parkte die 62-jährige Geschädigte ihren grauen Audi Q3 auf dem Parkplatz vor dem Friedhof in der Wormser Landstraße 33 in Bobenheim-Roxheim. Als sie gegen 19:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte konnte sie feststellen, dass die Fensterscheibe der Fahrerseite eingeschlagen, sowie das Handschuhfach geöffnet war. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts aus dem Fahrzeug entwendet. Wer kann Hinweise zur Tat oder zum Täter geben?

Die Polizei empfiehlt:

Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Lassen Sie insbesondere keinerlei Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

