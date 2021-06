Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit 2,86 Promille im Auto angetroffen

Ludwigshafen (ots)

Am 21.06.2021, gegen 16:10 Uhr, wurde der Polizei von einer Zeugin mitgeteilt, dass in der Sachsenstraße ein Auto stehe, in dem ein Mann auf dem Fahrersitz sitze, der stark nach Alkohol riechen würde. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen und den Mann baten, aus dem Auto zu steigen, schwankte der 53-Jährige sehr stark. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,86 Promille. Bei der Überprüfung des Autos stellten die Beamten fest, dass sowohl die Motorhaube als auch die Bremsen warm waren. Auf Grund dessen und einer Zeugenaussage wird davon ausgegangen, dass der 53-Jährige in alkoholisiertem Zustand mit dem Auto gefahren ist. Sein Führerschein wurde deshalb beschlagnahmt und sein Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt.

