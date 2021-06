Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Schule

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 18.06.2021, gegen 17:00 Uhr und dem 21.06.2021, gegen 06:30 Uhr, drückten unbekannte Täter zwei Fenster der Ernst-Reuter-Schule in der Schlesier Straße nach innen auf und gelangten so in das Schulgebäude. Nach Begehung des Gebäudes konnten keine weiteren Beschädigungen festgestellt werden. Gestohlen wurde nach jetzigem Ermittlungsstand nichts. Der Schaden an den Fenstern beträgt etwa 200 Euro.

Wer etwas beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell