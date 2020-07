Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Großer Hochzeits-Korso verursacht Verkehrsbehinderungung in Rostock

Rostock (ots)

Am 25.07.2020 gegen 17.00 Uhr kam es im Bereich Groß Klein zu einem größeren Polizeieinsatz mit 15 Beamten. Anlass war ein Hochzeits-Korso mit ca. 20 Fahrzeugen, der eine Behinderung des Straßenverkehrs verursachte. Eine Zeugin gab zudem an, sie habe Knall- bzw. Schussgeräusche gehört. Die beteiligten Fahrzeuge wurden gestoppt und zum Teil kontrolliert. Zunächst ergaben sich keine Hinweise auf eine Schusswaffe. Die Hochzeitsgesellschaft wurde in der Folge auf die Einhaltung der Verkehrsordnung hingewiesen und verhielt sich kooperativ. Ein Verfahren wegend des Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet. Mariana Suche Polizeioberkommissarin Polizeirevier Rostock-Lichtenhagen

