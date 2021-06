Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannter E-Rollstuhlfahrer beschädigt Auto und flüchtet

Ludwigshafen (ots)

Am 20.06.2021, gegen 18:00 Uhr, hielt eine 21-Jährige mit ihrem Auto (Opel Vectra) an einer roten Ampel in der Bismarckstraße. Plötzlich sei ein älterer kräftiger Mann mit grau-braun-melierten Haaren mit einem E-Rollstuhl angefahren gekommen und gegen ihr Auto gefahren. Daraufhin habe der Unbekannte sich den Schaden kurz angeschaut (Kratzer an der hinteren Stoßstange und am hinteren Kotflügel) und sei dann weggefahren.

Wer den Vorfall beobachtet hat und Hinweise zu dem unbekannten E-Rollstuhlfahrer geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

