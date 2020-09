Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Junge bei Verkehrsunfall verletzt - Verursacher getürmt

Kleve (ots)

Am Dienstag, 29.09.2020, kam es auf der Hafenstraße im Bereich der Einmündung zur Kavariner Straße zu einer Kollision zweier Radfahrer, wobei ein 13-jähriger Junge aus Kleve leicht verletzt wurde. Der Schüler war gegen 13.30 Uhr auf dem Radweg der Hafenstraße aus Richtung Kreisverkehr unterwegs, als ihm an der Unfallörtlichkeit, der Radweg führt dort auf die Straße, ein 16-18 Jahre alter Radfahrer auf seiner Seite entgegenkam, dem er nicht mehr ausweichen konnte. Beide Unfallbeteiligten kamen zu Fall; der Verursacher entfernt sich mit den Worten" Sorry, sorry" und fuhr weiter - immer noch entgegen der Fahrtrichtung - in Richtung Bahnhof. Der Verursacher war mit einem schwarzen Trainingsanzug bekleidet und trug eine schwarze Basecap. Die Polizei Kleve ist nun auf der Suche nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, bzw. Hinweise zur Identität des Flüchtigen machen können. (SI)

