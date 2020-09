Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Unbekannter Täter erbeutet Feuerwehr-Westen

Kerken (ots)

Am Dienstag (29.09.2020) zwischen 09:40 Uhr und 10:15 Uhr öffnete ein unbekannter Täter eine Garage an der Hochstraße in Kerken.

Neben einer Motorsäge die sich in der Garage befand, entwendete der Dieb diverse Gegenstände aus den beiden unverschlossenen PKW, die in der Garage abgestellt waren. Eines der beiden dort geparkten Fahrzeuge wird durch die Freiwillige Feuerwehr Kerken genutzt und war mit entsprechenden Ausrüstungsgegenständen ausgestattet.

Zu den entwendeten Gegenständen gehörten Einkaufstaschen, Warnwesten mit Feuerwehr-Aufdruck, Regenschirme und Werkzeugkisten mit verschiedenen Werkzeugen, sowie Schutzhauben.

Der männliche Täter wird auf circa 40-50 Jahre geschätzt und trug zur Tatzeit ein kurzärmeliges, kariertes Hemd und eine Cap.

Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell