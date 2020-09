Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Hyundai bei Verkehrsunfallflucht beschädigt

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Am Dienstag (29.09.2020) kam es im Zeitraum von 08:20 Uhr und 18:30 Uhr an der Straße "Am Nierspark" zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 28-jähriger Gelderner hatte seinen Hyundai am Morgen unbeschädigt in einer der Dortigen Parkbuchten zwischen Kindertagesstätte und Bahnübergang abgestellt. Als er am Abend zu seinem Wagen zurückkehrte entdeckte er einen frischen Unfallschaden am hinteren rechten Kotflügel.

Der Unfallverursacher hatte sich aus dem Staub gemacht, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

