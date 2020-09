Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Kabeldiebstähle

Weeze (ots)

Unbekannte sind am zurückliegenden Wochenende zunächst in einen Container im Neubaugebiet Phillipsen Wiesen eingebrochen. Dort stahlen sie eine Kabeltrommel; aus dem dazugehörigen Rohbau entwendeten sie mehrere bereits verlegte Stromkabel. Mit der gleichen Arbeitsweise gingen offenbar die gleichen Täter auf einer Baustelle auf dem Schaafweg im Ortsteil Wemb vor, wo sie ebenfalls eine Anzahl bereits verlegter Stromkabel stahlen. Hinweise an die Kripo Goch, Telefon 02823-1080. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell