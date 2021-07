Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210702: Niederkrüchten-Laar: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Niederkrüchten-Laar (ots)

Ein 37jähriger Mann aus Niederkrüchten bog am Freitag gegen 06:50 Uhr mit seinem Fahrrad aus einem Wirtschaftsweg in die Borner Straße ein und wollte unmittelbar an einem geparkten silbernen Mercedes mit Heinsberger Kennzeichen vorbeifahren. Dieser fuhr im gleichen Moment an und berührte den Radfahrer, sodass dieser stürzte. Da an beiden Fahrzeugen kein Schaden entstand trennte man sich nach einem Gespräch ohne die Personalien auszutauschen. Erst einige Stunden später stellten sich bei dem Radfahrer Schmerzen ein. Der unfallbeteiligte Pkw-Fahrer wird nun gebeten sich bei der Polizei Viersen unter Tel. 02162/3770 zu melden./jp (540)

