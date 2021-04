Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw durchbricht Gebäudefront und steht plötztlich in einer Bäckerei

Dahlem (ots)

Am Donnerstag um 10 Uhr verwechselte ein 87-jähriger Mann aus Dahlem bei einem Parkmanöver mit seinem Pkw vor einer Bäckerei das Bremspedal mit dem Gaspedal. Der Pkw durchbrach daraufhin die Gebäudefassade einer Bäckerei in Schmidtheim und kam erst im Verkaufsraum zum Stillstand. Glücklicherweise wurden Kunden, die sich zum Unfallzeitpunkt in der Bäckerei befanden, nicht veletzt. Der Unfallverursacher wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden, da bei dem Unfall neben der großflächigen Schaufensterscheibe die Brüstungsmauer komplett zestört wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell