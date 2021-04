Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Trunkenheitsfahrt endete an der Leitplanke

Blankenheim-Nonnenbach (ots)

Ein Mann (44) aus Blankenheim befuhr am Mittwochabend (21.30 Uhr) die Bundesstraße 258 in Fahrtrichtung Ahrhütte. Plötzlich brach sein Fahrzeug aus. Er verlor die Kontrolle über seinen Pkw und prallte links gegen die Leitplanke. An der Leitplanke entstand ein Schaden über 20 Meter. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille.

