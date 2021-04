Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand im Keller eines Wohnhauses

Weilerswist (ots)

Am späten Samstagabend um 23.40 Uhr bemerkten die Bewohner eines Hauses in Großvernich eine starke Rauchentwicklung aus einem Kellerraum und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Der eingesetzten Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen, bevor ein größerer Gebäudeschaden entstehen konnte. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort führte vermutlich eine defekte Ladeeinrichtung für Akkumulatoren zu dem Brand, wobei die genaue Brandursache Gegenstand weiterer Ermittlungen durch die Polizei bleibt. Bei dem Brandgeschehen wurden keine Personen verletzt und die Bewohner konnten zudem nach dem Abrücken der Feuerwehr in ihr Haus zurückkehren.

