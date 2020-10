Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Neustadt in Holstein-Binnengewässer

Fünfzig 9mm Patronen gefunden-Kriminalpolizei bittet um Zuordnung

Lübeck (ots)

Am vergangenen Sonntag (18.10.) fand ein Anwohner am Binnensee in Neustadt/Holstein bei Niedrigwasser eine komplette Packung mit fünfzig 9mm Patronen. Die Pappe der Umverpackung war in einem sehr guten Zustand, so dass vermutet wird, dass dieser Karton noch nicht lange im Seewasser gelegen hat. Die Beamten der Kriminalpolizei Neustadt fragen nun, wer Angaben zu diesem Fund machen kann. Hinweise werden unter der Rufnummer 04561-6150 oder per Mail an neustadt.kpst@polizei.landsh.de erbeten.

Fotos: Polizei: freigegeben

