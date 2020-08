Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall in der Saarlandstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 26.08.2020 gegen 12:15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Stifterstraße/ Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-Jähriger war von der Stifterstraße kommend nach links auf die Saarlandstraße in Richtung Wittelsbachstraße eingefahren, als er von einer Wespe am Unterarm gestochen wurde. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr nach links in die Abgrenzung einer Straßenbahnhaltestelle. Am Fahrzeug und an der Straßenbahnhaltestelle entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 8.000 Euro. Die Saarlandstraße musste kurzzeitig komplett gesperrt werden.

