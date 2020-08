Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Ludwigshafen (ots)

Ein Unbekannter rief am 25.08.2020, gegen 13:30 Uhr, bei einer 44-Jährigen aus Ludwigshafen-Gartenstadt an und gab sich als Microsoft-Mitarbeiter aus. Er behauptete, dass der Laptop der Frau von Hackern infiltriert wäre. Durch eine geschickte Gesprächsführung gelang es dem Täter die 44-Jährige zu täuschen und davon zu überzeugen, Gutscheine eines Onlinehändlers zu kaufen. Als der Unbekannte sie dann aufforderte auch in einem Supermarkt Gutscheine im Wert von mehreren hundert Euro zu kaufen, wurde die Ludwigshafenerin skeptisch.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

