Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt, PKW-Fahrer flüchtig

Kempen (ots)

Am Freitag gegen 15.15 Uhr befuhr ein bislang unbekannter PKW-Führer in Kempen den Hessenring in Richtung Donkring und bog an der Kreuzung Hessenring/Vorster Straße/Peterstraße/Donkring nach rechts in die Vorster Straße ab. Dabei achtete er nicht auf ein 12jähriges Mädchen aus Kempen, welches sich auf der Vorster Straße mittig der Fußgängerfurt befand. Der PKW erfasste das Kind an der Schulter und verletzte es leicht. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Kind zu kümmern und eine Unfallaufnahme zu ermöglichen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02162-377 0 zu melden./UR (537)

