Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Donnerstag, 01.07.2021, gegen 18.55 Uhr, wurde eine 38 jährige Radfahrerin aus Viersen bei einem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie befuhr die Straße An der Bahn in Richtung Viersen. An der Kreuzung An der Bahn / Holtweg beachtete sie nicht die Vorfahrt des von rechts kommenden PKW. Dieser wurde von einer 66 jährigen Frau aus Süchteln gefahren. Der PKW fuhr in Richtung Rheinstraße. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge.

