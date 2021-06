Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Vierjähriges Kind nach Unfall auf dem Weg der Besserung - Polizei sucht Ersthelfer

Willich-Anrath (ots)

Am Montag haben wir in unserer Meldung 526 von einem Verkehrsunfall berichtet, bei dem ein vierjähriger Junge schwer verletzt wurde. Er lief auf der Hausbroicher Straße in Anrath auf die Fahrbahn und prallte dort mit dem Auto einer 20-jährigen Willicherin zusammen. Ersthelfer mussten das Auto der jungen Frau versetzen, um Platz für die Rettungskräfte zu machen. Die Polizei bittet nun die Ersthelfer, sich unter der Rufnummer 02162 377-0 zu melden. /mr (531)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell