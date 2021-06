Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210629 Viersen: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Viersen (ots)

Ein 41jähriger Mann aus Viersen fuhr mit seinem Fahrrad am Mittwoch, gegen 17:30 Uhr aus dem Von-Kessel-Weg in die vorfahrtberechtigte Kanalstraße ein. Hier stieß er mit dem Pkw einer 30jährigen Viersenerin zusammen, die die Kanalstraße in Richtung Sittarder Straße befuhr. Der Mann stürzte, wurde vor Ort notärztlich behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen/jp (530)

