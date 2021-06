Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß

Niederkrüchten: (ots)

Eine Schwer- und einen Leichtverletzten forderte der Zusammenstoß von zwei Pkw am Montag um 11:00 Uhr auf der Kaldenkirchener Straße. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Politzei fuhr ein 80-jähriger deutscher Autofahrer aus Niederkrüchten auf der B 221. Er beabsichtigte, nach links auf die Kaldenkirchener Straße abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer entgegenkommenden 55-jährigen Autofahrerin aus Kaarst. Durch die Kollision wurde die Kaarsterin schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Senior wurde leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreuzung B 221/L372 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. /ah (527)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell