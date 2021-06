Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kind nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Willich - Anrath (ots)

Am 28.06.2021, gegen 14:50 Uhr, befuhr eine 40jährige Willicherin mit ihrem Pkw die Hausbroicher Straße in Fahrtrichtung Beckershöfe. Ihr 4jähriger Sohn saß auf der Rücksitzbank. In Höhe der Haus Nr. 23b hielt sie an und stieg aus dem Fahrzeug. Ihr Sohn stieg ebenfalls aus dem Fahrzeug und lief auf die Fahrbahn. Hier wurde er durch den Pkw einer 20jährigen Willicherin erfasst. Durch die Kollision wurde der Junge schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme war die Hausbroicher Straße komplett gesperrt. /ts (526)

