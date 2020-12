Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ehrlicher Finder bringt 500 Euro zur Polizei

LüdenscheidLüdenscheid (ots)

Ein 54-jähriger Breckerfelder fand gestern, um 12.40 Uhr, 500 Euro. Das Geld lag an der Volmestraße (B54) in Brügge am Straßenrand. Wie es dort hinkam ist nicht klar. Ein Hinweis auf den Besitzer liegt nicht vor. Wer hat gestern möglicherweise das Geld verloren? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen.

