Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 14-Jährige tritt und schubst 63-jährige Kundin

HemerHemer (ots)

Eine 14-jährige Jugendliche hat am Dienstag in einem Supermarkt am Hadamareplatz gegen 16.20 Uhr Erwachsene angegriffen. Nach Angaben der Geschädigten (Frau, 63 und Mann, 35) habe das Mädchen die beiden bereits in zwei anderen Geschäften "verfolgt" und beschimpft. In dem Supermarkt folgten Schubsen, Zerren und eine Reihe von Tritten in Rücken und Beine der 63-jährigen Frau. Mitarbeiter des Marktes stellten die Jugendliche zur Reden. Als sie nach draußen lief, versuchte ein Zeuge, sie festzuhalten. Doch das Mädchen schrie derart grell durch das Geschäft, dass sie der Zeuge wieder los ließ. Die Angriffe wurden durch Überwachungskameras im Geschäft festgehalten. Die Polizei machte sich ohne Erfolg auf die Suche nach der Angreiferin. Zu den Motiven liegen keine Informationen vor. Die Polizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell