Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Kripo bittet nach vermutlicher Brandstiftung um Hinweise

Grefrath: (ots)

Am frühen Montagmorgen wurden insgesamt vier Fahrzeuge durch ein Feuer zerstört. Die Kripo geht davon aus, dass bislang unbekannte Täter mindestens eins, vermutlich aber zwei der Fahrzeuge, die An der Evangelischen Kirche geparkt waren, in Brand gesetzt haben. Die Flammen breiteten sich auf weitere Fahrzeuge aus, sodass insgesamt vier Fahrzeuge durch den Brand teilweise zerstört oder erheblich beschädigt wurden. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Polizei stellte die zwei vermutlich in Brand gesetzten Fahrzeuge zur Spurensicherung als Beweismittel sicher. Der Brand wurde am Montag gegen 02:00 Uhr entdeckt. Die Kripo bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen rund um den Brandort in der Nacht zu Montag. Hinweise bitte an das KK 1 unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (523)

