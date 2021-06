Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal: Kradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Schwalmtal: (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Essen nach einem Sturz ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei fuhr der junge Mann mit einem Begleiter am Sonntag gegen 14:15 Uhr auf der L371 in Fahrtrichtung A52. Aus bislang unbekannten Gründen, so der hinter dem Unfallfahrer befindlichen Begleiter, habe der Kradfahrer plötzlich gebremst und sei dadurch gestürzt./ah (522)

