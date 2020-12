POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle in Backnang, Winnenden und Kernen

Polizeipräsidium Aalen

Backnang: Unfall durch Fahrfehler

Am Freitag gegen 12:30 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Golf die Schöntaler Straße in Richtung der L1115 und bog nach links in Richtung Backnang ab. Kurz bevor sie in die Kreuzung einfuhr, schaltete die Ampel auf Rotlicht. Dadurch erschrak die Fahranfängerin, fuhr gegen einen Bordstein und wurde nach links abgewiesen. Sie verwechselte Gas und Bremse und beschleunigte in Richtung des Gegenverkehrs. Dort streifte sie einen entgegenkommenden Opel Corsa, bevor sie von der Fahrbahn abkam und ca. 15 Meter in eine Wiese fuhr, bevor sie zum Stehen kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.500 EUR. Beide Pkw waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Winnenden: Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Ford beschädigt, der in der Weilerstraße ordnungsgemäß in einer Parkbucht geparkt war. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte den Ford auf der Fahrerseite. Dabei wurde die hintere Stoßstange, der hintere linke Kotflügel und die hintere linke Fahrzeugtür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 EUR. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden unter 07195 6940 zu melden.

Kernen: Von Fahrbahn abgekommen und Leitpfosten umgefahren

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Kernen und Weinstadt in einer leichten Linkskurve nach rechts von der L1198 ab. Dabei überfuhr er zwei Kurvenleittafeln und mehrere Leitpfosten. Er fuhr auch über einen Schachtdeckel und verlor einige Fahrzeugteile, die auf einen blauen Peugeot als Verursacher schließen lassen. Das Fahrzeug dürfte stark beschädigt worden sein, vermutlich war es sogar fahruntüchtig. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den entstandenen Schaden zu melden. An den Verkehrszeichen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 1.000 EUR. Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug machen können oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950-422 zu melden.

