Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Willich-Schiefbahn (ots)

In der Zeit von Donnerstag 20.00 Uhr bis heute 17.47 Uhr kletterten bislang unbekannte Täter auf den Balkon der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Antoniusstraße in Willich-Schiefbahn. Sie hebelten die Balkontüre auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und Schmuck gestohlen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (519)

