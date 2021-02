Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Kinderbeteiligung

Morbach (ots)

Ein 8jähriger befuhr am Dienstag, 23.02.2021, gg. 16:02 Uhr, mit seinem Fahrrad den Gehweg der Bahnhofstraße in Morbach. In Höhe der Hausnummer 83 fuhr eine Pkw-Fahrerin rückwärts aus einer Hofeinfahrt heraus und übersah den auf dem Gehweg fahrenden Jungen. Dieser kollidierte mit seinem Fahrrad mit dem hinteren rechten Heck des Pkw und stürzte aufgrund der Kollision. Das Kind wurde leicht verletzt.

