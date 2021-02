Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand - Brand eines Dachstuhls in der Achtstraße

Birkenfeld (ots)

***PRESSESOFORTMELDUNG***

Die Polizei Birkenfeld informiert über einen aktuellen Brand mit starker Rauchentwicklung in der Achtstraße in Birkenfeld. Die Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten dauern noch mehrere Stunden an. Über den Brandausbruch sowie die Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell