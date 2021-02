Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Sonntag, den 21.02.2021, wurde auf dem Parkplatz, welcher sich gegenüber dem Donatusplatz befindet, ein geparktes Fahrzeug durch bisher unbekannte Täter beschädigt. Die mögliche Tatzeit erstreckt sich von 21:00 bis 23:00 Uhr. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise werden durch die Polizei in Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell