Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dachdecker stürzt vom Dach.

Butzweiler (ots)

Am Montag, dem 22.02.2021 ereignete sich bei Dachdeckerarbeiten in Butzweiler ein folgenschwerer Unfall. Ein 64 jähriger Dachdecker stürzte bei den Arbeiten vom Dach und verletzte sich schwer. Der verletzte Arbeiter wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell