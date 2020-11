Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Zwei unbekannte Täter stehlen einer Melsungerin die Handtasche

HombergHomberg (ots)

Melsungen Diebstahl von Handtasche Tatzeit: 30.11.2020, 02:40 Uhr Eine Handtasche mit persönlichen Dokumenten und einem geringen Bargeldbetrag stahlen unbekannte Täter heute Morgen in der Bahnhofstraße einer 37-jährigen Melsungerin. Die Melsungerin war zu Fuß auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle. Auf dem Fußweg zur Zwei-Pfennigs-Brücke kamen ihr zwei männliche Personen entgegen und die Melsungerin wurde von diesen angesprochen und grundlos beleidigt. Sofort wurde ihr die Handtasche entrissen und die beiden Personen flüchteten damit wieder in Richtung Zwei-Pfennigs-Brücke. Von einer Person liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß und hat eine normale Statur. Zur Tatzeit war er mit einem dunklen Kapuzen-Sweatshirt, einer hellblauen Hose, hellen Schuhen und einer sog. Bas-Cap bekleidet. Am rechten Arm trug er eine "fette" Silberkette. Der zweite Mann kann nicht genau beschrieben werden. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell