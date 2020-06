Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werpeloh - 23-jähriger Mann durch Unbekannte verletzt

Werpeloh (ots)

In der Nacht zu Freitag ist es gegen 01:30 Uhr am Mühlenweg zu einer Körperverletzung gekommen. Dabei wurde ein 23-jähriger Mann mit einem Messer verletzt.

Der Mann geriet mit einer fünf-bis sechsköpfigen Personengruppe in Streit, als einer der Männer das Opfer mit einem Messer am Oberschenkel verletzte. Anschließend lief die Personengruppe in unbekannte Richtung davon. Das Opfer verständigte den Notruf und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Haupttäter war ca. 35 Jahre alt und rund 190 cm groß. Er hatte graues Haar.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 in Verbindung zu setzen.

