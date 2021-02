Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Idar-Oberstein (ots)

Am 22.02.2021 ist es in der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 309, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Auf dem dortigen Schotterparkplatz wurde im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 12:30 Uhr ein schwarzer Mercedes SUV durch einen unbekannten, flüchtigen, Fahrzeugführer an der Heckstoßstange beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes ist anzunehmen, dass der Flüchtige mit seinem PKW bedingt durch einen fehlerhaften Parkversuch mit dem PKW des Geschädigten kollidierte. Der Sachschaden wird auf etwa einen unteren vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell