Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrradfahrer verletzt sich bei Alleinunfall schwer

Brüggen (ots)

Am Freitag gegen 15:18 Uhr befuhr ein 11jähriger Junge mit seinem Fahrrad den Nachtigallenweg in Brüggen. Als er den dortigen Berg herunterfuhr, verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er einem Krankenhaus zugeführt werden musste, wo er stationär verblieb. /tg (517)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell