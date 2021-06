Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Polizeibekannter Mann begeht Diebstahl und hat Messer dabei - U-Haft angeordnet

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr hat ein 42-jähriger Pole ohne festen Wohnsitz in Deutschland in Waldniel auf der St.-Michael-Straße einen Ladendiebstahl begangen. Nachdem ihn Zeugen auf den Diebstahl angesprochen hatten, reagierte der polizeibekannte Mann aggressiv. Während der Wartezeit auf die Polizei holte der offensichtlich alkoholisierte 42-Jährige ein zugeklapptes Klappmesser heraus und sprach Drohungen aus. Nach Eintreffen der Polizei lehnte er einen Atem-Alkoholtest ab. Die Polizei nahm den Mann fest und beschlagnahmte sein Klappmesser. Ein Arzt entnahm ihm auf der Viersener Polizeiwache eine Blutprobe. Ein Haftrichter ordnete am Freitag Untersuchungshaft für den 42-jährigen Polen an. /mr (516)

