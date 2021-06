Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Willich-Anrath (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 14:00 Uhr an der Kreuzung Schottelstraße / Stock in Anrath zu einem Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärten Gründen übersah eine 37 Jahre alte PKW-Führerin aus Krefeld den PKW eines 38jährigen Mannes aus Tönisvorst. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei wurden sowohl der Tönisvorster als auch die Krefelderin und ihre beiden Mitfahrer verletzt. Alle vier Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /tk (513)

