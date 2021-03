Polizei Düren

POL-DN: Am Steuer: Finger weg vom Handy!

Linnich (ots)

Ein junger Mann kam am Mittwochmorgen mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er hatte während der Fahrt nach seinem Handy gegriffen.

Gegen 05:00 Uhr morgens befuhr der 19-Jährige die K14 zwischen Linnich und Brachelen. In einer leichten Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurde der junge Mann aus Hückelhoven leicht verletzt. Zur ambulanten Versorgung brachten Rettungskräfte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Von den eingesetzten Polizisten zur Unfallursache befragt, gab der Fahrer an, er habe während der Fahrt nach seinem Handy gegriffen, welches auf dem Beifahrersitz gelegen hätte.

Mit dem Griff zum Handy gefährden Sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Also: Am Steuer gilt: Finger weg vom Handy!

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell