Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in einen Dürener Jugendtreff

Düren (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Dienstag und Mittwoch in einen Jugendtreff auf dem Annakirmesplatz ein. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

Ein Mitarbeiter des Jugendtreffs bemerkte den Einbruch, als er am gestrigen Mittwoch gegen 12:50 Uhr das Gebäude der alten Verkehrsschule auf dem Annakirmesplatz aufschließen wollte. Unbekannte Täter hatten eine Scheibe eingeschlagen um die Örtlichkeit betreten zu können. Sie entwendeten nach ersten Einschätzungen diverse elektronische Geräte.

Der Mitarbeiter hatte den Treffpunkt für Kinder und Jugendliche, welcher am Ende des Annakirmesplatzes liegt, am Dienstag gegen 15:00 Uhr verlassen. Der Tatzeitraum liegt also zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf. Mögliche Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 mit der Leitstelle der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

