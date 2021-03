Polizei Düren

POL-DN: Schaf von der Wiese gestohlen

Merzenich (ots)

Zwischen Sonntag- und Montagmittag verschwand von einer Wiese in Merzenich ein Schaf. Nach derzeitigem Stand muss von einem Diebstahl ausgegangen werden.

Als die Besitzerin am Montag gegen 11:00 Uhr zu der mit einem Elektrozaun gesicherten Wiese zwischen der Dürener Straße und der Merzenicher Straße kam, waren von ursprünglich sieben Tieren nur noch sechs da. Ein Schaf fehlte. Die Umzäunung war unbeschädigt, sodass angenommen werden muss, dass Unbekannte den Zaun öffneten, das Schaf herausnahmen und anschließend den Zaun wieder verschlossen.

Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen, wie zum Beispiel ein Fahrzeug mit Anhänger in der Nähe der Wiese, gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell