Polizei Düren

POL-DN: Auto fährt über Gehweg - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Das Fahrverhalten eines Autofahrers gefährdete am Freitagnachmittag ein Rad fahrendes Kind. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eine Frau aus Düren schilderte der Polizei das Geschehen, das sich am Freitag gegen 14:55 Uhr entlang der Derichsweilerstraße in Gürzenich zugetragen hatte. Ihren Angabe zufolge hatte das achtjährige Kind der Anzeigenerstatterin den linken Gehweg in Richtung Schillingsstraße befahren, als sich auf der Fahrbahn zwei Autos entgegen kamen. Der Wagen in Fahrtrichtung Schillingsstraße scherte nach rechts in eine Parklücke ein, um dem entgegenkommenden Fahrzeug den ordnungsgemäßen Vorrang zu gewähren. Dieser Pkw fuhr jedoch mit überhöhter Geschwindigkeit und wich dabei nach rechts auf den Gehweg aus, um eine Kollision mit dem wartenden Wagen zu verhindern.

Laut der Dürenerin war es dabei nur dem vorausschauenden Verhalten ihres Sohnes zu verdanken, dass es nicht zu einem Zusammenstoß zwischen ihm und dem den Gehweg nutzenden Wagen kam. Das Fahrzeug, besetzt mit einem etwa 50 Jahre alten Mann mit Glatze und Brille, fuhr in Richtung Derichsweiler davon. Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist bekannt, entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem zuständigen Sachbearbeiter der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-5241 in Verbindung zu setzen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten nimmt die Leitstelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

