POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Anrufserie von falschen Polizeibeamten in Großenkneten +++ Verhaltenshinweise +++

Seit Mittwochvormittag, 04. November 2020, kommt es erneut zu einer Serie von Anrufen durch falsche Polizeibeamte in der Gemeinde Großenkneten.

Die unbekannten Täter gaben sich als vermeintliche Kripobeamte aus und erkundigten sich bei den Geschädigten nach Wertsachen.

Sie gaben an, dass es eine Festnahme einer bulgarischen Bande gegeben hat und man in dessen Rucksack die Adresse der Geschädigten aufgefunden hat.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betrugs.

In diesem Zusammenhang geben wir nochmal folgende Verhaltenshinweise:

- Die Polizei ruft nicht unter "110" an - Beenden Sie das Gespräch oder lassen Sie sich bei Zweifeln den Namen nennen - Rufen Sie Ihre örtliche Polizeibehörde an und schildern Sie den Sachverhalt - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu - Erzählen Sie Ihren Angehörigen und Freunden von dem Vorfall - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige

