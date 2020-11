Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrraddiebstahl in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Montag, 02. November 2020, in der Zeit von 18:10 Uhr und 18:45 Uhr, ein mit einem Bügelschloss gesichertes Damenrad in der Schlesischen Straße in Lemwerder.

Das Damenrad war zur Tatzeit in einer offenen Garage eines Sozialwerkes abgestellt. Es handelt sich um ein dunkelrotes Rad, mit einem schwarzen Fahrradkorb.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0, entgegen.

